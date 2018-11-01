В Иркутске грузовик въехал в ТЦ «Абсолют», есть пострадавшие

Сегодня, 16:16 \\ Происшествия

ГУ МВД РФ по Иркутской области уже опубликовали ролик, на котором показано, как грузовая машина врезается в стену торгового центра в микрорайоне «Юбилейный». По данным, у грузовика отказали тормоза.

 В Иркутске грузовик въехал в ТЦ «Абсолют». Из-за отказа тормозов крупногабаритная машина не могла остановиться по дороге, ведущей к торговому центру. Грузовик врезался в стену торгового зала. На опубликованном правоохранителями ролике видно, как в момент наезда грузовика в ТЦ рушится стены и падают полки с товарами.

В инциденте есть пострадавшие. По данным, в момент происшествия в торговом зале ТЦ «Абсолют» находилась женщина средних лет. От наезда грузовика она получила травмы. Женщину доставили в больницу. В региональном минздраве уже сообщили, что состояние госпитализированной сейчас тяжелое. Водитель грузовика травм не получил.

Отмечается, что в ТЦ въехал эвакуатор, который спускался с тракта Мельничной пади. Водитель не смог остановить грузовик, из-за чего машина на скорости въехала в стену торгового центра.

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Автор - Анна Пушкина
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