В Москве арестован школьник, подозреваемый в изготовлении бомбы

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Московский Пресненский суд постановил арестовать до второго декабря 14-летнего школьника, подозреваемого в изготовлении бомбы. В связи с тем, что подозреваемый несовершеннолетний, заседание прошло в закрытом режиме.

На подростка следствие вышло после изучения переписки 17-летнего студента Архангельского политехнического техникума, который 31 октября устроил взрыв в управлении ФСБ по Архангельской области. Па данным следствия, молодые люди общались за несколько минут до трагедии. В результате взрыва сам юноша погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили различные ранения. Погибший подросток состоял в интернет – сообществе анархистов.

В квартире московского школьника был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов нашли самодельное взрывное устройство. Для чего оно понадобилось мальчику — не сообщается. Сам подозреваемый свою вину не признает.

В отношении подростка возбудили дело сразу по двум уголовным статьям — о «незаконном хранении взрывчатых устройств» (ст. 222.1 УК РФ) и «незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств» (ст. 223.1 УК РФ). Максимальный срок, который может грозить несовершеннолетнему гражданину по этим двум статьям - 10 лет воспитательной колонии.

Это уже не первый случай, когда школьники или студенты изготавливают самодельные взрывные устройства. Днем 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа устроил бойню в своем учебном заведении. Согласно официальным данным, в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, пострадали 67. После совершения преступления студент совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из ружья. 18, 19 и 20 октября 2018 года в Республике Крым и Севастополе были объявлены днями траура по жертвам трагедии.

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Автор - Анна Андреева
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