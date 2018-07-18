В Краснодарском крае цирковой енот устроил дерзкий побег с жертвами

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Животное сбежало из клетки передвижного цирка на Кубани и спряталось в поселке.

В Курганинском районе Краснодарского края сотрудники правоохранительных органов раскрыли необычное преступление. В местное отделение полиции обратилась жительница поселка, с заявлением о пропаже домашней птицы. По ее словам, несколько растерзанных кур удалось обнаружить на участке за домом. На место «преступления» прибыл сотрудник, который по горячим следам нашел виновного. Преступником оказался енот, который накануне сбежал из передвижного цирка. Зверек спрятался на чердаке дома, где отсиживался днем, а ночью выходил поохотиться на кур из птичника.

Енота доставили обратно хозяину, который сообщил, что животное пропало как раз в тот день, когда цирк уезжал. Его искали всей труппой, но найти не смогли. Теперь «беглец» снова вернулся к своим прямым обязанностям. Руководство цирка возместило женщине материальный ущерб за действия своего артиста.

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Автор - Антон Словацкий
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