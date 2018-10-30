После обвинений в домогательствах‍ главреда "Медузы" восстановили в должности

Сегодня, 14:10 \\ Происшествия

Как оказалось, чтобы продолжить заниматься прежней работой, ему нужно было лишь извиниться перед работником, к жене которого он приставал, а также перед ней самой.

 Шум о случившемся подняли 20 октября, тогда же и случился инцидент. Согласно информации, которую предоставляет источник, в тот день сотрудники издания "Медуза" праздновали в Риге юбилей со дня ее учреждения. По этому поводу устроили довольно крупную вечеринку, на которую пригласили многих работников, с собой они могли взять партнера.

 Так случилось, что во время празднования главред агентства Иван Колпаков изрядно выпил и начал приставать к одной из присутствующих, супруг которой также находился на вечеринке. Он сказал ей, что может "харассить" ее, и за это ему ничего не будет. Тем не менее, после этого в "Медузе" начались разбирательства, Колпакова обвинили, и его должность временно заняла гендиректор.

Однако закончилось все довольно быстро. После извинения за домогательства главреда восстановили на тот же пост, и он уже вернулся к работе.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Скончался "крестный отец" фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном

 Именно Рэймонд Чоу снискал этии актерам всемирную популярность. Об этом написало издание South China Morning Post.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Онкобольного мужчину до смерти избили в Миассе

 Неизвестные напали на местного жителя на проспекте Макеева. От травм потерпевший...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

«Он в шоке»: Отец изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии

 Изначально мужчина не хотел, чтобы история с изнасилованием его дочери стала достоянием...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ