После обвинений в домогательствах‍ главреда "Медузы" восстановили в должности

Как оказалось, чтобы продолжить заниматься прежней работой, ему нужно было лишь извиниться перед работником, к жене которого он приставал, а также перед ней самой.

Шум о случившемся подняли 20 октября, тогда же и случился инцидент. Согласно информации, которую предоставляет источник, в тот день сотрудники издания "Медуза" праздновали в Риге юбилей со дня ее учреждения. По этому поводу устроили довольно крупную вечеринку, на которую пригласили многих работников, с собой они могли взять партнера.

Так случилось, что во время празднования главред агентства Иван Колпаков изрядно выпил и начал приставать к одной из присутствующих, супруг которой также находился на вечеринке. Он сказал ей, что может "харассить" ее, и за это ему ничего не будет. Тем не менее, после этого в "Медузе" начались разбирательства, Колпакова обвинили, и его должность временно заняла гендиректор.

Однако закончилось все довольно быстро. После извинения за домогательства главреда восстановили на тот же пост, и он уже вернулся к работе.