В Москве жертвой обстрела стал автомобиль бизнесмена из списка Forbes‍

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Сообщается, что инцидент произошел еще 3 ноября, однако, об этом стало известно только во вторник 6 ноября. Известно, что жертвой стало имущество крупного предпринимателя - Cadillac Escalade. Бизнесмен находился внутри.

 Представители правоохранительных органов рассказали, что к ним обратился известный московский бизнесмен Олег Бурлаков и сообщил о совершенном на него нападении. Он пояснил, что 3 ноября находился в своем автомобиле Cadillac Escalade. Мужчина подъезал на транспортном средстве к поликлинике, которая находится на улице Лобачевского. Предприниматель уже собирался выходить из автомобиля, когда возле машины внезапно возник неизвестный, окликнул его. Бурлаков опустил стекло, чтобы узнать, что незнакомцу понадобилось, однако, тот произвел несколько выстрелов.

К счастью, злоумышленник промахнулся. В результате происшествия никто не пострадал, а стрелявший стремительно скрылся с места событий. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Издание Forbes оценивает состояние 69-летнего Олега Бурлакова в 650 миллионов долларов, что делает его одним из самых богатейших людей России.

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Автор - Евгения Чернобаб
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