В московском метро полицейский застрелил собаку, которую на него натравил пьяный мужчина

5 ноября на станцию столичной подземки «Цветной бульвар» пришел мужчина, на котором была грязная одежда. Вместе с собой он вел собаку без поводка и намордника.

Происшествие, которое случилось в московском метро, уже прокомментировали в УВД на столичном метрополитене. Пресс-секретарь ведомства Алексей Мышляев сообщил, что вчера вечером в вестибюль станции зашел мужчина. На нем была грязная одежда, которая могла вымазать других людей. Помимо этого, с мужчиной была собака, на которой не был надет поводок.

По правилам метро, пассажиры не должны пользоваться услугами подземки в одежде, которая источает плохой запах и может испачкать вещи других пассажиров. Помимо этого, провозить с собой собак без намордников и ошейников также нельзя.

Сотрудник полиции сказал мужчине, что он не может ехать в метро. Неизвестного с собакой попросили покинуть станцию. В ответ на это мужчина натравил свою собаку на полисмена. Крупный пес стал гавкать и с оскалом бросаться на правоохранителя. Когда ситуация накалилась до предела, полицейскому пришлось достать свое оружие и выстрелить в собаку.

Полицейский застрелили собаку, которую на него натравил мужчину. По данным, хозяин собаки был нетрезв. Пьяный мужчина задержан, им оказался 49-летний москвич. Сейчас информацию о произошедшем уже направили в прокуратуру.