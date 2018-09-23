По тонкому льду: в Иркутской области утонул школьник

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Поиски провалившегося под лед 9-летнего мальчика продолжаются до сих пор.

В Иркутской области 9-летний школьник провалился под лед, прогуливаясь с друзьями. Трагедия произошла в городе Ангарске на реке Китой. Двое мальчиков, возрастом 9 лет и один совершеннолетний парень совершали прогулку вдоль берегов Китойа. Водная поверхность уже схвачена льдом, но местами он еще очень слабый. По невыясненным причинам, компания оказалась на ледяном покрове, который не выдержал массу и разрушился. В результате под лед провалился один ребенок и молодой человек. Последний смог выбраться, а мальчика спасти не удалось.

На место происшествия очевидцы вызвали отряд МЧС. 18-летнему парню была оказана медицинская помощь и с переохлаждением организма его доставили в местную больницу. Тело мальчика найти не удалось. Поисковые операции продолжаются на данный момент. Об этом рассказал один из сотрудников спасательной службы. В городской мэрии сообщили, что все прибрежные территории оснащены предупреждающими табличками об опасности выхода на лед.

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Автор - Антон Словацкий
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