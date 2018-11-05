СК назвал три версии, по которым мог начаться пожар в доме в Кемеровской области

Сегодня, 09:28 \\ Происшествия

Ранее СМИ сообщили, что по ходу инцидента погибли восемь человек, в их числе оказались пятеро малолетних детей.

 Сотрудники Следственного управления СК Российской Федерации по Кемеровской области сообщают, что определили три версии, по которым могло начаться возгорание в частном доме в городе Юрга.

Согласно информации, которую они предоставляют, это могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем (например, брошенная тлеющая сигарета) или из-за короткого замыкания. Также следователи на отбрасывают теорию о том, что огонь мог начаться от золы с печи.

Версии, которые назвали представители СК, сейчас считаются основными. Он продолжают расследование по делу, которое возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Автор - Мартина Корф
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