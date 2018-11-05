СКР возбудил уголовное дело после крушения моста в ХМАО

Сегодня, 21:18 \\ Происшествия

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек, произошедшей из-за обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства.

Дело заведено по части 3 ст. 216 УК РФ о нарушении требований безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц. Уточняется, что следователи планируют изъять из строительной организации, проводившей демонтаж моста, все необходимые для расследования документы.

Для выяснения всех обстоятельств на месте продолжают работать криминалисты. При этом движение автомобилей по действующему мосту не ограничено.

Напомним, что ЧП произошло 5 ноября в Нефтеюганском районе недалеко от населённого пункта Каркатеевы. Во время демонтажных работ обрушился старый мост через протоку Горная. Два человека погибло в результате происшествия, семеро получили ранения. Пострадавшие с черепно-мозговыми и скелетными травмами были доставлены в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. Наталья Комарова, губернатор Югры, поручила оказать рабочим необходимую медицинскую помощь.

Гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу отметил, что несмотря на происшествие разбор старого моста будет произведён в соответствии с заявленными сроками, а именно к концу года.

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Автор - Елена Андреева
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