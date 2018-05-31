Онкобольного мужчину до смерти избили в Миассе

Сегодня, 18:41 \\ Происшествия

Неизвестные напали на местного жителя на проспекте Макеева. От травм потерпевший скончался.

5 октября в Миассе до смерти избили мужчину. 56-летний местный житель страдал раковым заболеванием. О смерти онкобольного мужчины его родственники узнали от соседки.

Сейчас правоохранители расследуют происшествие. Им предстоит выяснить, по каким причинам онкобольного мужчину избили и было ли убийство преднамеренным.

Девушка по имени Александра пообщалась со СМИ и рассказала, что ее отчима до смерти избили неизвестные. Жена мужчины уже опознала его тело. По словам падчерицы погибшего, он не дошел до дома всего 20 метров. Она также рассказала, что на мужчине «не было живого места» от травм. Детали устанавливает полиция.

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Автор - Анна Пушкина
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