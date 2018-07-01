В Италии экс-главарь ОПГ захватил заложников на почте

Ранее он был осужден почти на 20 лет за свою связь с мафией. Тем не менее, приговор над ним не был свершен, так как он сбежал из рук правоохранителей.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание ANSA, сообщают о случае, который накануне зафиксировали полицейские в Италии. Согласно информации, которую предоставляет источник, в городе Реджо-Эмилия 55-летний мужчина захватил заложников на почте. Он уже отпустил всех клиентов, которые на тот момент находились в помещении, а позже также разрешил выйти одной сотруднице, которая почувствовала недомогание.

До сих пор в помещении находятся еще четыре женщины, все они работают на почте. Мужчина уже представился для полицейских, оцепивших здание. Они узнали, что это экс-главарь ОПГ (опасной преступной группировки), который хочет лично встретиться с местным министром внутренних дел, а также вице-премьером Маттео Сальвини.