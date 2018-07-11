В Петербурге за хранение наркотиков задержали солистов двух музыкальных групп

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Полиция провела обыски в домах 35-летнего и 47-летнего музыкантов. Обеих полицейские задержали.

 В северной столице задержали двух мужчин. Солистов двух музыкальных групп доставили в полицейский участок после обысков. Об этом стало известно в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что солистов музыкальных групп задержали не одновременно. Первого взяли под арест 2 ноября, а второго – 4 ноября.

Мужчин взяли под арест за хранение наркотических веществ. В доме у одного из музыкантов правоохранители обнаружили 8 грамм марихуаны, а у второго – 18 растущих кустов конопли и 800 грамм сушеного растения.

Один из задержанных – солист фолк-группы «Ля-Миноръ». Второй является вокалистом в группе «Железный ирокез». Против мужчин правоохранители возбудили уголовные дела по статье о незаконном хранении наркотиков.

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Автор - Анна Пушкина
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