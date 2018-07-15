В ХМАО обрушился мост, есть пострадавшие

Сегодня, 16:21 \\ Происшествия

В Ханты-Мансийском автономном округе обрушился мост. По предварительным данным погибло два человека, семь травмировано.

Погибшие являлись сотрудниками ремонтной бригады. В момент происшествия бригада производила разборку не действующего автомобильного моста. Помимо рабочих на мосту находились кран и автомобиль КамАЗ. ЧП случилось примерно в 14:43 по московскому времени (по местному – 16:55) недалеко от посёлка Каркатеевы. На место выехала служба спасения, скорая и полиция.

Ранее появлялась информация о восьми пострадавших. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В МЧС также уточнили, что движение по действующему мосту не перекрывали.

Новый мост через протоку Горную в 30 км от райцентра был построен летом текущего года. Деньги на строительство выделили из федерального дорожного фонда. Обрушившийся мост, прослуживший более 30 лет, не соответствовал требованиям проезда грузовых машин, в результате чего было принято решение к началу зимы разобрать конструкцию.

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Автор - Елена Андреева
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