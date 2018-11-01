«Он в шоке»: Отец изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя находится в предынфарктном состоянии

Сегодня, 15:51 \\ Происшествия

Изначально мужчина не хотел, чтобы история с изнасилованием его дочери стала достоянием общественности. Теперь, когда постоянно появляются новые подробности скандального инцидента, отец девушки испытывает сложности со здоровьем.

 По данным СМИ, отец изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя поражен случившимся. «Он в шоке», - сообщают источники. Также появились данные о том, что отец пострадавшей находится в предынфарктном состоянии.

Мужчина винит себя в случившемся. Отец девушки-дознавателя очень тяжело переживает из-за скандала и того, что случилось с его дочерью. Якобы, мужчина винит себя за то, что это он отправил свою дочь учиться в школу МВД. Ситуацию усугубляют новые подробности скандала. После того, как в Сети появились данные о том, что девушка пришла в кабинет к полицейским с подругой, отцу пострадавшей стала еще хуже. Также сообщается, что мужчину отправили к кардиологу и психологу. Отцу изнасилованной девушки становилось плохо еще во время заседания суда. Тогда врачи ездили к нему и выдали ему направление к врачам.

Ранее уже сообщалось, что изнасилование в Уфе прокомментировал певец Сергей Шнуров. Свое мнение о происшествии он выразил в стихах. Также сообщалось и том, что девушка-дознаватель могла прийти на застолье к полицейским вместе со своей подругой.

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Автор - Анна Пушкина
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