В Камчатском крае дикий медведь задрал молодого парня

Трагедия произошла в Мильковском районе на Камчатке.

Дикий медведь напал на двух подростков в лесном массиве, недалеко от деревни Лазо, Мильковского района Камчатки. В результате столкновения с хищником, один из друзей, 15-летний парень, погиб от полученных ран. Второму мальчику, который на два года младше от убитого, удалось убежать и сообщить о случившемся.

В сообщении на официальном портале Камчатской администрации говорится, что двое мальчишек возвращались домой из водозабора. На пути им пересек дорогу дикий медведь. Животное почуяло опасность и начало нападать. Младшему 13-летнему парню удалось скрыться с места события и позвать на помощь. 15-летний подросток скончался. На указанную точку прибежали два охотника, которым удалось застрелить медведя. Сергей Хабаров, являющийся зампредом регионального руководства, напоминает, что жителям, проживающим недалеко от лесистой местности, крайне важно знать правила поведения при встрече с дикими животными. Медведи еще не ушли в спячку. Сейчас они интенсивно готовятся к зимовке.