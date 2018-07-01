Житель Минска в магазине отрезал себе палец после отказа в оформлении рассрочки

Инцидент произошел в понедельник 5 ноября. Отмечается, что мужчина отрезал себе мизинец и бросил его в лицо продавцу-консультанту, который и отказался оформлять рассрочку настойчивому покупателю.

Происшествие случилось в одном из торговых центров Минска. В магазине связи неизвестный хотел приобрести мобильный телефон. Однако оплачивать необходимую сумму собирался посредством рассрочки. Но ему не удалось осуществить задуманное. Консультант отказалась оформлять рассрочку. Оказалось, житель Минска имеет непогашенные задолженности за услуги сотового оператора. Мужчина не стал возражать и тут же согласился оплатить долг, переведя необходимую сумму. Однако официальные представители компании все равно настояли на том, чтобы с неизвестным договор заключен не был.

После этого минчанин зашел в торговый зал ближайшего продуктового магазина, пройдя по рядам, обнаружил там нож и отрезал себе фалангу пальца мизинца. Затем мужчина вернулся в салон сотовой связи и бросил его прямо в лицо сотруднице, которая не оформила ему бепроцентный кредит.

На место происшествия были вызваны правоохранительные органы. Нарушитель порядка объяснил, что это акт мести компании, которая его обманула. Позже выяснилось, что мужчина находится под действием наркотических веществ. Позже удалось установить, что неизвестный ранее был судим за преступление, связанное с оборотом наркотиков, а также за кражи.