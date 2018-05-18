Мужчина вывез свою умершую мать из страны и 15 лет получал за нее пенсию

Аферу провернул житель Тульской области. Представителям правоохранительных органов удалось установить, что мать мужчины умерла еще в 2000-х годах. Он скрыл ее смерть и более 15 лет получал незаконные выплаты.

Полицейские Тульской области возбудили уголовное дело против гражданина России, который незаконно на протяжении более, чем 15 лет, получал пенсию своей умершей матери. Оказалось, предприимчивый россиянин вывез женщину из страны для захоронения за рубежом, скрыв от всех социальных служб факт ее смерти.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, по определенным каналам Интерпола российские стражи порядка получили информацию о произведенных незаконных действиях российского гражданина. Полицейские получили документ – акт о смерти – женщины, рождение которой датируется 1930 годом. В настоящее время правоохранительные органы ведут расследование по ст.159 Уголовного кодекса РФ для установления всех обстоятельств деяния.

Сейчас известно, что сумма выплат, которые мужчина получал от государства с момента смерти матери, превысила 1 миллион рублей. Как следует из свидетельства о смерти, мать правонарушителя умерла в 2001 году, когда ей исполнился 71 год.