В Волгограде интернет-мошенники обманули 65-летнего мужчину на 600 тысяч рублей

Сегодня, 12:19 \\ Происшествия

Житель Тракторозаводского района решил заработать денег на брокерском портале. Администратор сайта обещал мужчине, что тот получит большую прибыль от процентов и скачков электронной валюты.

 В Волгограде в полицию обратился 65-летний мужчина. Он заявил, что интернет-мошенники обманули его на 600 тысяч рублей. Пожилого мужчину заинтересовала прибыль в Сети. 29 октября он создал учетную запись на брокерском сайте.

Там с ним связался администратор, который обещал, что мужчина сможет много заработать. Для этого волгоградцу требовалось перевести на электронный счет свои деньги. Мошенники уверяли 65-летнего мужчину в том, что он станет получать прибыль с процентов и увеличит вложенную сумму. Однако, никакой прибыли волгоградец не получил. Своих денег он также больше не видел.

В полиции по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Если злоумышленников найдут и их вина будет доказана, то они могут получить до 5 лет тюрьмы.

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Автор - Анна Пушкина
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