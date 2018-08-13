В Техасе молодожены разбились на вертолете спустя несколько часов после свадьбы

Сегодня, 12:15 \\ Происшествия

Трагическое событие произошло на юге Техаса в ночь на 4 ноября по местному времени. Известно, что молодая пара праздновала свадьбу на семейном ранчо. После завершения церемонии они разбились на вертолете в 15 милях к северо-западу от города Ювальде.

 Об этом сообщили в национальном совете по безопасности на транспорте США. Известно, что Уилл Байлер и Бейли Акерман готовились к торжеству очень долго и ответственно подходили к каждой детали праздника. По словам друзей погибших новобрачных, молодые люди мечтали провести вместе лучший день своей жизни.

 Родственники Байлера и Акерман шокированы произошедшим. Для свадебной церемонии был специально арендован вертолет, на котором молодожены должны были совершить перелет сразу после окончания торжества. С момента регистрации до трагической аварии прошло буквально несколько часов. Сообщается, что летательный аппарат врезался в холм и в результате рухнул на землю. Молодые люди и пилот погибли на месте. Их тела спасатели обнаружили только к утру вместе с обломками, оставшимися от воздушного судна, которые были найдены в 80 милях от Сан-Антонио.

Известно, что местные власти направили на место происшествия около 10 пожарных машин. В настоящее время специальные службы занимаются устранением последствий аварии.

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Автор - Евгения Чернобаб
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