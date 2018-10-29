В Индонезии сообщили новые подробности крушения Boeing 737

Власти Индонезии пришли к заключению, что самолёт Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в Яванском море, разрушился при касании о воду на большой скорости.

Ранее эксперты предположили, что скорость Boeing в момент крушения могла составлять около 1 тыс. км/ч.

По словам руководителя Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, при столкновении с водой двигатель самолёта работал на высоких оборотах, что удалось установить благодаря данным чёрного ящика. Напомним, что один чёрный ящик был поднят водолазами со дна моря на прошлой неделе. На нем содержатся записи 69 летных часов. Теперь перед водолазами стоит задача найти второй чёрный ящик, который содержит записи переговоров экипажа. Поиск осложняет тот факт, что ящик находится под слоем морского грунта, уровень которого составляет около метра. Ранее сообщалось, что на месте крушения лайнера уже нашли двигатель и большую часть фюзеляжа. Обломки самолета находятся на глубине 30 метров.

Власти Индонезии и экспертная комиссию полностью исключили возможность взрыва или теракта на борту лайнера. Причиной катастрофы также не мог быть износ самолета. Соерджанто Таджахоно подчеркнул, что при взрыве обломки самолета разбросало бы на больший радиус, а на данный момент они сосредоточены на площади не более 500 метров.

Ранее сообщалось, что время операции по поискам лайнера погиб водолаз.

«Боинг 737» потерпел крушение 29 октября во время рейса JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Он вылетел из аэропорта Джакарты и через 13 минут рухнул в море около острова Ява. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров было 178 взрослых и трое детей. По данным британского телеканала «Би-би-си», в самолете находились по меньшей мере 20 чиновников министерства финансов Индонезии. Посольство РФ в Индонезии сообщило, что среди членов экипажа и пассажиров самолета россиян нет.

До сих пор продолжается поиск тел погибших, который уже продлили на три дня. Однако спасатели сообщили, что найти тела всех жертв авиакатастрофы, скорее всего, не удастся. Известно, что перед тем, как самолет пропал с радаров, пилоты запрашивали разрешение вернуться в аэропорт вылета.

Разбившийся Boeing был произведен в 2018 году и эксплуатировался бюджетным авиаперевозчиком Lion Air с августа.