В Тель-Авиве взорвался автомобиль, погиб помощник криминального авторитета

Сегодня, 11:31 \\ Происшествия

Во время взрыва погибли два человека. Инцидент случился минувшей ночью, полиция уже заявила о криминальном характере происшествия.

 В Тель-Авиве взорвался автомобиль. По данным издания The Jerusalem Post, неизвестные установили взрывное устройство в легковой машине. В результате взрыва два человека скончались, еще один ранен.

СМИ сообщают, что во время взрыва погиб помощник криминального авторитета. В израильской корпорации телерадиовещания Kan отметили, что один из погибших был «правой рукой» главы организации преступников.

 Источники в полиции сообщают, что взрыв мог стать итогом «войны», которую ведут преступные банды Израиля. Полицейские пока что не раскрывают имена погибших, однако СМИ уже сообщили о том, что во время взрыва умерли двое мужчин 30-ти лет. Также во время инцидента загорелся еще один автомобиль, находящийся рядом с местом инцидента.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Скончался "крестный отец" фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном

 Именно Рэймонд Чоу снискал этии актерам всемирную популярность. Об этом написало издание South China Morning Post.

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

13 человек погибли в ДТП с автобусом из-за спора водителя и пассажира в Китае

 Из-за конфликта они начали бить друг друга, после чего транспортное средство столкнулось...

Плотоядные растения научили нанороботов пробираться внутрь глаза

 Ученые использовали скользкое покрытие, чтобы доставить лекарство в дальние части...

Супруга заявила об алиби полицейского из Уфы, подозреваемого в изнасиловании дознавателя

 Один из фигурантов уголовного дела в момент вероятного преступления находился дома. Об...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ