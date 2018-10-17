В Тель-Авиве взорвался автомобиль, погиб помощник криминального авторитета

Во время взрыва погибли два человека. Инцидент случился минувшей ночью, полиция уже заявила о криминальном характере происшествия.

В Тель-Авиве взорвался автомобиль. По данным издания The Jerusalem Post, неизвестные установили взрывное устройство в легковой машине. В результате взрыва два человека скончались, еще один ранен.

СМИ сообщают, что во время взрыва погиб помощник криминального авторитета. В израильской корпорации телерадиовещания Kan отметили, что один из погибших был «правой рукой» главы организации преступников.

Источники в полиции сообщают, что взрыв мог стать итогом «войны», которую ведут преступные банды Израиля. Полицейские пока что не раскрывают имена погибших, однако СМИ уже сообщили о том, что во время взрыва умерли двое мужчин 30-ти лет. Также во время инцидента загорелся еще один автомобиль, находящийся рядом с местом инцидента.