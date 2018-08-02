В Казахстане от инфаркта умер известный каскадер

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Ушедшему из жизни каскадеру Касыму Жумагужину было 34 года.

В Алма-Ате скончался знаменитый каскадер, принимавший участие в российских и зарубежных картинах, Касым Жумагужин. Причиной смерти 34-летнего артиста стал острый инфаркт миокарда. Данная информация появилась в официальном сообществе Казахского государственного цирка, где покойный выступал с джигитовкой, в сети Facebook.

«Не стало циркового артиста, джигита и известного каскадера, принявшего участие в нескольких десятках популярных фильмов, открытого и приятного человека с невероятной добротой, Касыма Жумагужина. Весь наш коллектив выражает свои соболезнования семье и друзьям Касыма», - опубликовано в сообществе. Похоронят Жумагужина 5 ноября.

Касым Жумагужин известный артист казахского цирка, а так же каскадер отечественного и голливудского кинематографа. За свою карьеру принял участие в фильмах «Викинг», «Дневной дозор», «Кочевник», в продолжении «Неудержимых» со звездами мирового кино и многих других. Как цирковой артист, он выигрывал трофей на международном фестивале «Золотой Медведь».

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Автор - Антон Словацкий
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