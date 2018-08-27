В Москве при пожаре на Мира погиб один человек

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Возгорание произошло в многоэтажном доме, расположенном на северо-востоке столицы.

 Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра зафиксировали возгорание в квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажного дома. Согласно информации, которую они предоставляют, произошел пожар, при котором погиб один человек.

Представители экстренной службы уточнили, что инцидент был зафиксирован ночью 5 ноября. Он произошел в Москве на проспекте Мира. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров, из-за чего находящиеся там личные вещи хозяина жилища сгорели.

Ранее СМИ сообщили о возбужденном уголовном деле после пожара в городе Татарске. Накануне в ходе инцидента там погибли два мальчика, одному из которых было всего четыре месяца, а другому - два года.

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Автор - Мартина Корф
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