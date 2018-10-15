Актер Алек Болдуин пожелал журналистке смерти от удушья

Журналистка Тара Палмери следила за домом актера по указанию редакции телеканала ABC News. Внезапно Алек Болдуин приблизился к девушке и схватил ее за запястье.

Как оказалось, актер Алек Болдуин не рад вниманию прессы к своей персоне. Журналистка Палмери рассказала об инциденте, который случился еще в 2013 году. Почему она не рассказала об этом ранее и достоверны ли ее слова – пока что не известно.

По словам журналистки, она следила за домом Болдуина. Актер ее рассекретил и неожиданно к ней подошел. Болдуин с силой взял ее за руку, а после пожелал журналистке смерти. По словам Тары Палмери, актер сказал, чтобы та «задохнулась насмерть». Иными словам, Болдуин пожелал девушке смерти от удушья.

Пользователи Сети не поверили словам журналистки. Они считают, что девушка решила прославиться и поэтому могла выдумать история с Алеком Болдуином. Сам актер пока что никак не комментировал инцидент. СМИ пишут, что Болдуин имеет «взрывной характер» и часто вступает в споры с людьми. Многие склоняются к мнению о том, что актер мог пожелать журналистке смерти в порыве злости, устав от постоянной слежки.