В США очевидцам удалось запечатлеть на видео падение метеорита

Инцидент произошел поздно вечером 2 ноября по местному времени в США, в штате Арканзас, предположительно, в районе Графства Фолкнер. Свидетели, по большей части, случайно смогли зафиксировать падение метеорита.

Video of meteor seen from Batesville Arkansas #meteor pic.twitter.com/d3eSDJKMfc