В США очевидцам удалось запечатлеть на видео падение метеорита

Инцидент произошел поздно вечером 2 ноября по местному времени в США, в штате Арканзас, предположительно, в районе Графства Фолкнер. Свидетели, по большей части, случайно смогли зафиксировать падение метеорита.

Video of meteor seen from Batesville Arkansas #meteor pic.twitter.com/d3eSDJKMfc — Chase Weeks (@ChaseWeeksGolf) November 3, 2018

Очевидцы отмечают, что в небе неожиданно появился неопознанный объект, который стремительно двигался по направлению к Земле. Падение комического объекта сопровождала яркая вспышка, которая озарила значительную часть ночного неба. Как сообщает американский телеканал KARK-TV, некоторым местным жителям по счастливой случайности удалось запечатлеть необычное небесное явление. Многие из них просто как раз в этот момент держали в руках камеру, снимая происходящие вокруг события, например, спортивный матч.

Специалисты уже провели некоторые анализы произошедшего и отметили, что упавший метеорит скорее всего являлся камнем, который был притянут земной гравитацией и загорелся, войдя в атмосферу планеты. По предварительным сведениям экспертов, упавшее небесное тело было частью ежегодного метеорного потока Тауриды.

Есть и другая версия. В соответствии с ней в ночном небе над США можно было наблюдать, так называемый, метеорный выстрел. Местные жители не заставили себя ждать и уже дали имя произошедшему событию. Метеорит они назвали «Хеллоуинским огненным шаром».