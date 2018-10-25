В Израиле грузовик столкнулся с автобусом, погибло 6 человек

Сегодня, 10:55 \\ Происшествия

В Израиле произошло столкновение грузовика с микроавтобусом. В стороне Ирландской долины случилось происшествие, в котором около 6 человек скончались до приезда сотрудников скорой помощи. Также еще 4 человека являются пострадавшими. Данную информацию сообщили The Jerusalem Post.

 Недалеко от Мертвого моря произошла данная авария. На сегодняшний день на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и пожарные. Причины столкновения еще устанавливаются.

Ранее у Уфе произошла массовая авария, в которой приняли участие три легковых автомобиля и автобус.

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Автор - Дарья Андросова
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