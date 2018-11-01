Изнасилованная девушка из Уфы избила подругу из-за одного из подозреваемых в происшествии

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Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего в Уфе изнасилования 23-летней девушки. Оказалось, что перед происшествием потерпевшая подралась со своей подругой из-за внимания одного из подозреваемых.

 Отмечается, что данная информация еще не является подтвержденной в правоохранительных органах. Однако, по предварительным данным, подруги испытывали симпатию к одному из мужчин, подозреваемых в изнасиловании. Источник заявляет, что на этой почве между девушками произошел конфликт, они даже устроили драку в кабинете полицейских, куда пришли добровольно. После потасовки подруга потерпевшей ушла из кабинета. Предположительно, вскоре после этого и произошло преступление. Отмечается, что ссора случилась из-за 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции. По имеющимся данным представитель правоохранительных органов, подозреваемый в изнасиловании, женат в третий раз, имеет детей от каждого брака.

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летняя изнасилованная девушка пришла в кабинет к дознавателям с подругой. Отмечалось, что силой ее никто не тащил. Кроме того, отмечалось, что девушек пригласили «для компании», поскольку полицейские пили спиртное.

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Автор - Евгения Чернобаб
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