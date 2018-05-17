Взрыв под Петрозаводском поднял на воздух частный дом

Местные жители сравнили явление с "ядерным грибом". Видео происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

3 ноября сильный взрыв всполошил население поселка Шуя под Петрозаводском. Он поднял на воздух частный дом, обломки которого разлетелись на сотни метров вокруг. Примечательно, что на месте происшествия поднялся высокий огненный столб, который разошелся в форме гриба. Его сменил огромный огненный след.

По предварительной информации, в здании взорвался газ. Как утверждают свидетели - никто из жителей Карелии не пострадал. Однако взрыв привел к сильному пожару, который пришлось ликвидировать сотрудникам МЧС. Им и предстоит назвать точную причину катастрофы.