Два человека погибли при обрушении здания Amazon в США

Сегодня, 18:08 \\ Происшествия

Людей раздавило обломками конструкции сортировочного центра. Подробности передает телеканал CNN.

 Утром 2 ноября частично обрушилось здание в городе Балтимор в штате Мэриленд, принадлежащее компании Amazon. На месте обрушения нашли мертвыми двух человек. Одного из них считали пропавшим без вести. Представители интернет-магазина в США не могут подтвердить, что погибли именно их сотрудники. Официально спасатели Балтимора больше информации не предоставили.

Местные жители предполагают, что катастрофу спровоцировали погодные условия. В Сети появилась фотография, на которых видно несколько грузовиков, придавленных обломками здания. Кроме того, в результате происшествия сильно накренился фонарный столб и разлетелась металлическая ограда.

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Автор - Александр Лубяной
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