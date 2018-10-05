В Египте разбился российский истребитель МиГ-29М

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Самолет поставили из России в 2018 году по коммерческому контракту. Об этом пишет пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

 Как объявили 3 ноября, российский самолет МиГ-29М выполнял тренировочный полет над Египтом под управлением пилота Военно-воздушных сил страны. Истребитель разбился о землю, однако военнослужащий благополучно катапультировался.

Как отмечает "КоммерсантЪ", местные власти пока не знают причину авиакатастрофы и рассматривают несколько вариантов. Один из них предполагает ошибку пилота, а другой - технические неисправности российского транспорта. Руководство ОАК направила в Египет своих специалистов, которые намерены установить обстоятельства инцидента в ходе совместного расследования.

Стоит отметить, что Россия заключила с египетскими военными один из самых крупных контрактов на поставку военной техники за пять лет. Сделку оценивают в 2,5 миллиарда долларов. За эти деньги заказчики получат 46 истребителей с оптико-локационными станциями ОЛС-УЭ, компактным оборудованием для радиоэлектронных помех МСП, подвесными контейнерами для прицеливания и сверхзвуковыми ракетами Х-31 типа "воздух-земля".

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Автор - Александр Лубяной
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