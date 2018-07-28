Из-за подозрений на теракт в Ростове перекрыли улицы в центре

В Ростове-на-Дону в центре были перегорожены некоторые улицы из-за подозрений на теракт. На пересечении Буденовского и Большой Садовой большую часть улицы перекрыли из-за обнаружения сумки, которая лежала без хозяина. Алина Алексеева, которая является очевидцем, выложила в социальную сеть пост о брошенной сумке, после чего и подключились правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники спецназа, полиции и пожарные. Они сообщили об обнаружении подозрительного предмета. Другой очевидец утверждает, что сумка изначально лежала в трамвае, где люди и заметили странность. В правоохранительных органах сообщили, что причиной оцепления улиц оказался обычный пакет с мусором.

На данный момент полиция провела проверку, а также сообщила, что опасности для жителей города не обнаружено.

Ранее в Ростове оградили рынок на Нахичевани и стали эвакуировать людей. По словам правоохранительных органов на месте эвакуации находилась бомба, но по итогу полиция обнаружила всего лишь женскую сумочку для косметики.