Пенсионерка во Франции совершила более 700 краж в магазинах игрушек

Сегодня, 17:26 \\ Происшествия

Правоохранительные органы Парижа задержали пенсионерку, которая долгое время совершала кражи в детском магазине игрушек. Как удалось выяснить сотрудникам полиции, женщина грабила магазины "от безделья".

 Как передает местный канал Франции LCI, пенсионерке 72 года. Продолжительное время она занималась тем, что крала детские игрушки с витрин магазинов. Результаты своих преступных действий женщина продавала через интернет. Первое объявление появилось в сети летом 2018 года. Всего на продажу было выставлено 957 игрушек, а краж пенсионерка совершила всего более 700.

Накануне 2 ноября правоохранительные органы провели обыск в квартире пожилой женщины. В результате оперативно-розыскного мероприятия в жилом помещении были обнаружены около 1000 украденных предметов и примерно 40 тысяч евро наличными. Француженка не стала увиливать и сразу призналась в содеянном. Более того, она рассказала, что занималась противозаконной деятельностью «от безделья».

Отмечается, что безделье часто становится причиной нарушений общественного порядка. Так, ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы местный житель по причине отсутствия каких-либо занятий решил поджечь мусорный контейнер. Выяснилось, что мужчина безработный и просто хотел посмотреть на огонь.

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Автор - Евгения Чернобаб
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