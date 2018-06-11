В Кабуле боевик в форме афганской армии убил солдата из США

Сегодня, 16:34 \\ Происшествия

Происшествие считается "внутренней атакой". Об этом пишет пресс-служба миссии NATO "Решительная поддержка".

 Предполагается, что внедренный боевик террористической организации напал на солдата из США в Кабуле, будучи одетым в армейскую форму. Злоумышленник убил одного американца и ранил второго. Однако военнослужащий афганской армии ликвидировал его.

Медики констатировали смерть жертвы и обработали раны выжившего. Пациент находится в стабильном состоянии. Тем временем полиция Афганистана выясняет обстоятельства инцидента.

С 2001 года войска США ведет в стране антитеррористическую операцию. К ним присоединились военнослужащие из других стран, образовав международную коалицию по обеспечению безопасности под эгидой NATO. Им противостоять боевики радикальных организаций "Талибан*" и "Аль-Каида".

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Автор - Александр Лубяной
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