В Татарстане водитель сбил трех подростков

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В Татарстане в Альметьевском районе случилось происшествие, в котором погибло два человека. Водитель в нетрезвом виде сбил три человека подросткового возраста.

 2 ноября в 23:45 случилось данное ДТП в деревне под названием Новое Каширово.

Человек, который находился за рулем легкового автомобиля Lada Granta, не соблюдал правила и превысил скорость и наехал на трех подростков. Ребята были 2002, 2003, 2004 года рождения. В итоге двое из пострадавших из-за полученных травм скончались до приезда сотрудников скорой помощи. Одного подростка забрали врачи и поместили в отделение больницы Альметьевска.

Виновник пытался скрыться с места происшествия, но сотрудники правоохранительных органов смогли найти и задержать мужчину. Злоумышленником оказался житель из Казани, которому 26 лет.

Ранее стало известно, что южное следственное управление решило проверить все детали по делу аварии поезда и грузовика. Машинист поезда следовал из Минска в Адлер, но на переезде случилось столкновение. В грузовик с песком врезался тот самый поезд.

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Автор - Дарья Андросова
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