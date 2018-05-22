Скончался "крестный отец" фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном

Именно Рэймонд Чоу снискал этии актерам всемирную популярность. Об этом написало издание South China Morning Post.

В минувшую пятницу продюсер скончался в Гонконге на 92-м году жизни. Причина его смерти неизвестна. Рэймонд Чоу оставил после себя творческое наследие из 600 фильмов и знаменитую компанию Golden Harvest.

Покойный считался "крестным отцом"для всего кинематографа Гонконга. Он рассмотрел актерский талант в Брюсе Ли, Джеки Чане и других новичках индустрии, раскрыв его в собственных фильмах. Кроме того, Рэймонд Чоу прославил по всему миру культуру кунг-фу. А начинал он с профессии журналиста.