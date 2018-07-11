Столкновение поезда и КамАЗа на Кубани привело к госпитализации четырех пассажиров

По предварительной информации, грузовик оказался на переезде в момент работы красного сигнала светофора. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

Столкновение произошло рано утром 3 октября на участке Северо-Кавказской железной дороги. Пассажирский поезд №301 следовал по маршруту "Минск-Адлер". У станций Тимашевская и Ведмидовка на Кубани он врезался в КамАЗа. Как сообщают источники СКЖД, сигнализация на переезде работала исправно. За рулем грузовика оказался мужчина 1979 года рождения.

ДТП привело к травмам 18 человек. Четверо пассажиров получили серьезные повреждения и потребовали госпитализации. Они являются гражданами России. Остальным оказали медицинскую помощь на месте аварии близ хутора Беднягина и назначили амбулаторное лечение.