В Петербурге из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро

В вестибюльном помещении станции «Горьковской» был найден бесхозный предмет. Это стало поводом для вызова экстренных служб и временного закрытия.

В Петербурге на станции метро нашли странный и подозрительный предмет. Из-за него было принято решение об экстренных мерах. Станцию «Горьковскую» закрыли в 18:59, в подземку вызвали спасателей и правоохранителей.

Сотрудники пресс-службы метро Петербурга подтвердили факт закрытия из-за бесхозного предмета. Однако, подробностей инцидента там раскрывать не стали. Что стало причиной проверок и есть ли в подозрительном предмете риски или опасности – пока что не известно.