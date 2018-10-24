В Японии под водой исчез целый остров возле Курил

Ранее Эсанбе Ханакита Коджима поднимался над уровнем моря на 1,5 метра. О природном явлении пишет издание ChannelNewsAsia.

Японская береговая охрана зарегистрировала маленький остров в 1987 году. Он находится возле Курил и Хоккайдо в западной части спорной зоны между Японией и Россией - "северных территорий". В 2014 году Эсанбе Ханакита Коджима попал в список 158 островов с японским названием, которые ограничивают исключительную экономическую зону страны. Пока непонятно, какие изменения ждут территорию Японии после его исчезновения.

Примечательно, что жители соседних островов и не знали о пропаже небольшого клочка земли. Первыми Эсанбе Ханакита Коджима хватились проплывавшие мимо рыбаки, которые сообщили береговой охране. Сейчас местные власти пытаются выяснить, что заставило уйти под воду целый остров, пусть и маленький. Вероятнее всего, его затопили ветер и дрейфующие айсберги.

В конце октября аналогичное затронуло Гаваи. Под океаном скрылся остров "Восточный", принадлежащий США. Он ушел под воду из-за пагубного воздействия урагана "Валака".