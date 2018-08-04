В Египте 10 человек скончались после обстрела автобуса боевиками

Нападение произошло 2 ноября на выезде из города Эль-Минья. Так пишет издание "Аль-Ахрам".

По предварительной информации, боевики с огнестрельным оружием атаковали автобус с православными христианами - коптами. Группа верующих направлялась из Сохага в пустыню, чтобы посетить монастырь Святого Самуила Исповедника. В результате обстрела скончались 10 человек и ещё 13 получили ранения. Количество пострадавших ещё уточняется.

По данным "Аль-Ахрам", в мае 2017 года боевики устроили аналогичную акцию. Вооруженная группа растреляла транспортное средство с комтами, ехавшее по тому же пути. Тогда за гибель 30 человек взяли ответственность террористы "Исламского государства*".