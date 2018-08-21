«Чайлдфри»: в Брянске уставшие от детских криков супруги срезали болгаркой качели

Супруги скандалили с соседями из-за того, что во дворе на площадке часто играют и шумят дети. Любители тишины были крайне недовольны детскими играми, поэтому решили устранить причину их радостных криков – качели.

В Брянске супружеская пара, проживающая в многоквартирном доме на улице Дятьковской, решила своеобразным способом избавиться от предмета своего раздражения. Мужчина и женщина были крайне возмущены, что на игровой площадке часто играют дети. Супруг «достал детский визг». Из-за этого они часто ссорились с другими жильцами дома.

В итоге, уставшие от детских криков супруги решили уничтожить площадку. Они срезали болгаркой качели и разрушили детскую песочницу. В Сети уже появилось видео уничтожения площадки. На кадрах видно, как двое орудуют болгаркой и крушат качели.

СМИ пишут, что супругам помогал еще один сосед, который также решил избавиться от качелей. Местные жители крайне возмущены поступком своих соседей. Они пришли в ужас от того, что люди могут настолько ненавидеть детей. По словам жителей Брянска, супруги представляют собой течение «чайлдфри» - людей, которые не любят детей. Соседи срезавших болгаркой качели уже обратились в полицию.