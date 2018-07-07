В США скончался Марио Сегале, подаривший имя игре от Nintendo

Сегодня, 18:14 \\ Происшествия

Именно у этого человека разработчики Super Mario снимали офис в 1980-х годах. Об этом пишет издание Daily Mirror.

 Марио Сегале ушел из жизни 27 октября в США. 84-летний житель штата Вашингтон скончался рядом с близкими и родственниками. По мужчине скорбят четверо детей и девять внуков.

В свое время Марио Сегале подарил имя персонажу известной игры Donkey Kong. Президент компании Nintendo of America Минору Аракава задолжал арендодателю деньги за помещение. После беседы Марио Сегале смилостивился и дал разработчику ещё немного времени. После успешного старта главного героя Прыгуна стали называть Марио в честь благодетеля. Позднее персонаж перекочевал в другую игру, которую озаглавили соответсвующе - Super Mario. Так сотрудники Nintendo увековечили имя арендатора, который был совсем не против такой славы.

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Автор - Александр Лубяной
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