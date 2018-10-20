"Мне бы сюда компьютер": Кокорин в СИЗО скучает по видеоиграм

Сегодня, 16:35 \\ Происшествия

Автор одного из Telegram-каналов, который специализируется на спортивной тематике, написал футболисту письмо, на которое тот ответил достаточно быстро.

 На фоне того, что адресант увлекается спортивными новостями, он собрал и отправил Александру Кокорину письмо, в котором описал некоторые из них. Футболист был впечатлен такой поддержкой и ответил ему. Он написал, что и сам следит за последними событиями, поэтому удивляется небольшим просмотрам, которые собирает Озил, а также жалеет о том, что произошло с президентом "Лестера".

 Обвиняемый в хулиганстве и побоях футболист также поделился, что сейчас в СИЗО скучает по видеоиграм. По его словам, в случае наличии техники, он бы уже был "про игроком". "Мне бы сюда компьютер", - резюмирует он.

Как известно, как Кокорин, так и Павел Мамаев ежедневно получают множество писем от фанатов. Они рассказали, что негативных слов им не приходит, их хотят лишь поддержать. Адвокаты говорят, что сейчас письма - это единственное развлечение их подзащитных. Один лишь нападающий "Зенита" уже ответил больше чем на тысячу писем.

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Автор - Мартина Корф
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