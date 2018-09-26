В Башкирии при аварии скончался ребенок

В Башкирии произошла авария, в которой скончался ребенок. 2 ноября утром в Стерлитамакском районе на 39 километре трассы произошло столкновение автомобилей Zaz Chance и Ford Focus. Пострадавшие люди не могли выйти из своей машины, так как выход оказался заблокированным.

На место происшествия были вызваны пожарные, врачи и правоохранительные органы. Но спасательная группа так и не прибыла. На Раевском тракте пожарную технику отбросило в кювет. Внутри салона находилось пять человек, пострадавших среди них не обнаружено.

В то время на место прибыли скорая помощь и инспекторы ГИБДД, а следом поспешили и работники МЧС, которые извлекли из автомобиля женщину 24 лет, ее дочь, которой 4 года, и сына, которому 3 года.

Ранее в Китае произошло ДТП, в котором погибло 13 человек. В салоне автобуса пассажирка утроила скандал, благодаря чему водитель съехал в реку. Люди, которые находились в автобусе погибли.