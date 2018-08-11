В Лондоне задержали человека, ранившего ножом двух человек в штаб-квартире Sony

Сегодня, 15:35 \\ Происшествия

2 ноября офис компании на западе британской столице эвакуировали после нападения. Об этом рассказала пресс-служба полиции в социальных сетях.

 По предварительной информации, около 11 часов неизвестный человек ворвался с ножом в лондонскую штаб-квартиру Sony на Дерри-Стрит. В ходе потасовки он ранил оружием двух человек. Их травмами занимаются медики "скорой помощи". Состояние пострадавших пока неизвестно.

В Скотленд-Ярде отмечают, что прибывшие сотрудники полиции Лондона оцепили здание и задержали одного человека. Обошлось без стрельбы. Пока у правоохранителей нет оснований, чтобы считать инцидент актом терроризма.

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Автор - Александр Лубяной
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