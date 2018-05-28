Исчезнувшего жениха Юлии Скрипаль подозревают в работе на ГРУ

Молодой человек по имени Степан больше не появляется на людях и не общается с родственниками невесты. Об этом пишет британское издание Daily Mirror.

Родственники Юлии Скрипаль в России утверждают, что жених девушки внезапно "исчез с лица земли". При этом неизвестный вынес её квартиры в Москве все личные вещи. Автомобиль Юлии Скрипаль неподвижно покоится у подъезда несколько месяцев, а собака с весны дожидается свою хозяйку в приюте. С британскими СМИ по прежнему охотно общается Виктория Скрипаль, племянница Сергея и двоюродная сестра Юлии. Она заявила, что "ужасная" история утомила и обессилила всю семью Скрипалей.

Насколько известно родственникам отравленного экс-сотрудника ГРУ, Степан работал в неком "Институте современных проблем безопасности", имеющем отношения к ФСБ. Журналисты связались с товарищем мужчины. Тот подозревает, что жених Юлии Скрипаль долгое время сотрудничал с российскими спецслужбами. Он также допускает, что Степана далеко от нагрянувших проблем увезла богатая мать.

Напомним, в марте Сергей и Юлия Скрипаль пали жертвами нервно-паралитического яда. Власти Великобритании идентифицировали его, как советский "Новичок". В произошедшем подозревают российские спецслужбы. В частности, Руслана Боширова и Александра Петрова, которые ездили в городок Солсбери накануне отравления.