В Уфе первого подозреваемого в изнасиловании полицейского арестовали на два месяца

2 ноября суд Кировского района удовлетворил ходатайство следователей о мере пресечения свободы. Официальные органы не стали официально разглашать личность фигуранта.

Представитель суда заявил, что первого подозреваемого поместили под стражу сроком на два месяца. Он пробудет в СИЗО минимум до 31 декабря. По предварительной информации, это Эдуард Матвеев, уволенный начальник отдела МВД по Уфимскому району. Вопрос о мере пресечения для остальных задержанных решат до конца дня.

Напомним, девушка-дознаватель из Уфы заявила об изнасиловании со стороны трех высокопоставленных полицейских в ночь с 29 на 30 октября. По этому факту возбудили уголовное дело о групповом преступлении сексуального характера. Помимо регионального Следственного комитета, ситуацию изучают представители центрального аппарата МВД, прибывшие из Москвы. По приказу министра, всех подозреваемых уволили из органов, не дожидаясь суда. Однако супруга заявила об алиби одного из них.