В Уфе первого подозреваемого в изнасиловании полицейского арестовали на два месяца

Сегодня, 14:14 \\ Происшествия

2 ноября суд Кировского района удовлетворил ходатайство следователей о мере пресечения свободы. Официальные органы не стали официально разглашать личность фигуранта.

 Представитель суда заявил, что первого подозреваемого поместили под стражу сроком на два месяца. Он пробудет в СИЗО минимум до 31 декабря. По предварительной информации, это Эдуард Матвеев, уволенный начальник отдела МВД по Уфимскому району. Вопрос о мере пресечения для остальных задержанных решат до конца дня.

Напомним, девушка-дознаватель из Уфы заявила об изнасиловании со стороны трех высокопоставленных полицейских в ночь с 29 на 30 октября. По этому факту возбудили уголовное дело о групповом преступлении сексуального характера. Помимо регионального Следственного комитета, ситуацию изучают представители центрального аппарата МВД, прибывшие из Москвы. По приказу министра, всех подозреваемых уволили из органов, не дожидаясь суда. Однако супруга заявила об алиби одного из них.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с заявлением о том, что ее извращенным способом изнасиловали три мужчины. В изнасиловании теперь подозреваются...

Врачи опровергли пользу самого популярного лекарства от гриппа у россиян

Стало известно об истинном влиянии одного из медикаментов на организм.

Источник: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель пришла в кабинет к полицейским с подругой

 По словам инсайдера, 23-летняя девушка отправилась в кабинет к правоохранителям по...

В Уфе после изнасилования молодого дознавателя задержали трех начальников полиции

 Следственный комитет на следующий день возбудил уголовное дело. Подробности рассказала...

НАК рассказал о подрывнике здания УФСБ в Арханглельске

 Взрыв устроил погибший мужчина, принесший на проходную устройство неизвестной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ