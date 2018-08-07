В центре Москвы нашли захороненный 25 лет назад скелет человека

Сегодня, 13:50 \\ Происшествия

Человеческие останки полиция обнаружила в подвальном помещении нежилого дома на Зубовской улице. Правоохранители уже начали проверки.

 В центре Москвы нашли скелет человека. По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, останки были найдены в подвале дома, в котором никто не живет. По данным, дом считается заброшенным. Специалисты уже осматривают скелет и предполагают, что он пролежал более 25 лет.

Захороненные 25 лет назад скелет уже направили на экспертизу. Причины смерти человека пока что не установлены. Сейчас правоохранители ведут доследственную проверку. Им предстоит выяснить, кому принадлежал скелет, от чего этот человек умер и есть ли в его гибели мотивы для возбуждения уголовного дела.

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Автор - Анна Пушкина
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