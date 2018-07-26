В районе ВДНХ избили пятерых судебных приставов

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Как рассказали очевидцы, нападавших было не менее одного десятка, все они имели характерные черты азиатской внешности.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра избили пятерых судебных приставов Останкинского отдела ФССП. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в Москве в районе ВДНХ недалеко от фаст-фуд ресторана KFC.

 Теперь правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего. После опроса очевидцев уже стали известны некоторые факты. Так, драка произошла в четверг ближе к ночи. Очевидцы заметили, что нападавшие имели азиатские черты. После случившегося у одного из пострадавших, 31-летнего пристава, выявили перелом носа, однако от госпитализации он отказался. Медики оказали ему помощь на месте.

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Автор - Мартина Корф
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