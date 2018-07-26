В районе ВДНХ избили пятерых судебных приставов
Как рассказали очевидцы, нападавших было не менее одного десятка, все они имели характерные черты азиатской внешности.
Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра избили пятерых судебных приставов Останкинского отдела ФССП. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в Москве в районе ВДНХ недалеко от фаст-фуд ресторана KFC.
Теперь правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего. После опроса очевидцев уже стали известны некоторые факты. Так, драка произошла в четверг ближе к ночи. Очевидцы заметили, что нападавшие имели азиатские черты. После случившегося у одного из пострадавших, 31-летнего пристава, выявили перелом носа, однако от госпитализации он отказался. Медики оказали ему помощь на месте.