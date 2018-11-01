Супруга заявила об алиби полицейского из Уфы, подозреваемого в изнасиловании дознавателя

Сегодня, 12:17 \\ Происшествия

Один из фигурантов уголовного дела в момент вероятного преступления находился дома. Об этом она рассказала местным СМИ.

 Супруга одного из задержанных выступила в эфире ГТРК "Башкортостан" в пользу подозреваемого. Она заявила, что полицейский провел ночь с 29 на 30 октября в собственной кровати. А не пришел спать домой лишь после задержания. Таким образом жительница Уфы создает мужу алиби. Но по закону свидетельства родственников не являются весомой уликой в пользу предполагаемых преступников.

По предварительной информации, в ночь на вторник трое начальников городской полиции устроили групповое изнасилование 23-летней сотрудницы в здании отдела по вопросам миграции в Уфимском районе. Утром дознаватель, которая оказалась дочерью чиновника из Росгвардии, подала заявление в Следственный комитет. Из Москвы в столицу Башкирии направили специалистов центрального аппарата МВД. В четверг всех троих уволили из органов, не дожидаясь решения суда, а в пятницу в квартирах задержанных провели обыски. В этот же день пройдет заседание суда по делу об изнасиловании и действиях сексуального характера, которое определит меру пресечения. Следователи настаивают на аресте.

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Автор - Александр Лубяной
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