Супруга заявила об алиби полицейского из Уфы, подозреваемого в изнасиловании дознавателя

Один из фигурантов уголовного дела в момент вероятного преступления находился дома. Об этом она рассказала местным СМИ.

Супруга одного из задержанных выступила в эфире ГТРК "Башкортостан" в пользу подозреваемого. Она заявила, что полицейский провел ночь с 29 на 30 октября в собственной кровати. А не пришел спать домой лишь после задержания. Таким образом жительница Уфы создает мужу алиби. Но по закону свидетельства родственников не являются весомой уликой в пользу предполагаемых преступников.

По предварительной информации, в ночь на вторник трое начальников городской полиции устроили групповое изнасилование 23-летней сотрудницы в здании отдела по вопросам миграции в Уфимском районе. Утром дознаватель, которая оказалась дочерью чиновника из Росгвардии, подала заявление в Следственный комитет. Из Москвы в столицу Башкирии направили специалистов центрального аппарата МВД. В четверг всех троих уволили из органов, не дожидаясь решения суда, а в пятницу в квартирах задержанных провели обыски. В этот же день пройдет заседание суда по делу об изнасиловании и действиях сексуального характера, которое определит меру пресечения. Следователи настаивают на аресте.