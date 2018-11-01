В Уфе обыскали дома полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя

Правоохранители провели обыск не только в домах подозреваемых, но и на их рабочих местах. Также стало известно о возможном поводе, по которому фигуранты дела об изнасиловании устроили застолье.

В Уфе продолжается расследование скандального происшествия. 23-летняя девушка-дознаватель заявила, что ее изнасиловали трое мужчин-полицейских. Позже подозреваемых в групповом изнасиловании взяли под стражу. Теперь же правоохранители обыскали дома полицейских, которые являются фигурантами дела.

Источник также сообщил, что один из подозреваемых, который являлся начальником РОВД по Уфимскому району, планировал идти в отставку. Якобы, этот правоохранитель собирался подать рапорт в связи с выходом на пенсию. Вероятно, что этот повод и стал основным событием, из-за которого полицейские решили устроить застолье.

Ранее уже стало известно, что на застолье к правоохранителям девушка-дознаватель пришла не одна. Якобы, туда она пришла со своей подругой. Что полиция нашла при обысках и смогли ли правоохранители обнаружить улики – пока что не сообщается. СМИ пишут, что полицейские обыскали дома подозреваемых, однако точные данные о случившемся будут известны позже.